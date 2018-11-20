В Башкирии огласили приговор одной из крупнейших наркогруппировок

В Стерлитамакском городском суде огласили приговор 43 гражданам, которые занимались незаконным оборотом наркотиков в составе организованных преступных групп, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Склад наркотических веществ находился в Москве. Оттуда обвиняемые оптовыми партиями запрещенного вещества в несколько килограммов развозили в разные регионы: Ярославль, Саратов, Белгород, Тольятти, Иваново, Астрахань, Курск, Самара, Балашиха, Одинцово, Люберцы, Стерлитамак, Ишимбай, Уфа. Наркотики продавались через тайники-закладки.
Трое организаторов, которые создали интернет-магазин для продажи запрещенного товара и дистанционно руководили группировкой в 2014 году, объявлены в международный розыск.
Управляющие регионов вели строгий учет поступления денег и отправляли организаторам отчет о количестве проданных наркотиков.
Участников ловили одновременно в нескольких городах. Было задержано 51 человек и изъято более 30 килограммов наркотиков. Совокупный доход от продажи превысил 35 миллионов рублей.
В одно производство было объединено 145 уголовных дел.