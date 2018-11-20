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В Башкирии огласили приговор одной из крупнейших наркогруппировок

20 ноября 2018, 05:24
Фото: Пресс-служба МВД Башкирии
Все участники группировки получили реальные сроки от 4 до 13 лет.

В Стерлитамакском городском суде огласили приговор 43 гражданам, которые занимались незаконным оборотом наркотиков в составе организованных преступных групп, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Склад наркотических веществ находился в Москве. Оттуда обвиняемые оптовыми партиями запрещенного вещества в несколько килограммов развозили в разные регионы: Ярославль, Саратов, Белгород, Тольятти, Иваново, Астрахань, Курск, Самара, Балашиха, Одинцово, Люберцы, Стерлитамак, Ишимбай, Уфа. Наркотики продавались через тайники-закладки.

Трое организаторов, которые создали интернет-магазин для продажи запрещенного товара и дистанционно руководили группировкой в 2014 году, объявлены в международный розыск.

Фото: Пресс-служба МВД Башкирии

Управляющие регионов вели строгий учет поступления денег и отправляли организаторам отчет о количестве проданных наркотиков.

Участников ловили одновременно в нескольких городах. Было задержано 51 человек и изъято более 30 килограммов наркотиков. Совокупный доход от продажи превысил 35 миллионов рублей.

В одно производство было объединено 145 уголовных дел.

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