В Уфе осуждены участники молодежной наркогруппировки

При задержании у них было изъято больше 9,5 кг наркотиков шести видов.

Кировский районный суд Уфы вынес приговор молодому жителю Уфы и его ровесникам из Тольятти в возрасте от 21 до 30 лет, обвиненным в приготовлении и покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, а также в легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Как следует из материалов дела, в конце 2016 года фигуранты уголовного дела занялись распространением наркотиков в качестве оптовых курьеров. Они получали крупные партии запрещенных веществ весом более 1 кг и самостоятельно фасовали их по разовым дозам, а затем размещали в местах закладок в Уфе и Стерлитамаке.

Но их карьера накодилеров продолжалась недолго и была пресечена сотрудниками полиции. Во время задержания у задержанных при себе и дома было изъято более 9,5 кг наркотиков шести видов, а также электронные весы, упаковочные материалы, респираторы, сотовые телефоны и ноутбуки, при помощи которых фасовались дозы и устанавливалась связь с покупателями.