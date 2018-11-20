Конфликт из-за магазина: В Кушнаренковском районе муж арендатора напал на владельца

- Я являюсь владельцем здания на улице Октябрьская, 71 в райцентре, купил его у ООО «Торгмастер», который сдавал его в аренду сети «Байрам» , - рассказал он Медиакорсети. – «Байрам» сдавал часть своих помещений в субаренду другим предпринимателям. Перед продажей собственник и арендатор расторгли все заключенные ранее договоры аренда. А у меня была договоренность с другой торговой сетью («Пятерочкой»), что они займут освободившиеся площади. Но часть помещения (47 кв.м.) была занята бывшим арендатором Зили Шайнуровой, и она упорно не хотела их освобождать, хотя занимала их незаконно. Все, кроме нее, освободили свои помещения.