Компания «Башмедь» из Башкирии ухудшила показатели рисков

Согласно информационной системе «СПАРК-Интерфакс», «Сводный индикатор риска» компании ООО «Башмедь» ухудшился с уровня «Низкий» до уровня «Средний».
Сводный индикатор риска, СВО является совокупной оценкой аналитических показателей трех индексов: Индекса должной осмотрительности ИДО, Индекса финансового риска ИФР, Индекса платежной дисциплины ИПД.
Первый индекс, ИДО, показывает вероятность того, что предприятие создано не для решения уставных задач, что-то вроде фирмы-однодневки. У «Башмеди» с этим делом все хорошо, индекс на хорошем уровне.
Второй индекс, ИФР, показывает наличие признаков неудовлетворительного финансового состояния, что в итоге может привести к утрате платежеспособности. У компании, согласно аналитикам СПАРКа, некие такие признаки есть – индекс на среднем уровне.
Третий индекс, ИПД, показывает на риски просрочки платежей. У компании с этим делом не очень хорошо: риск высокий.
Компания «Башмедь» занимается добычей и обогащением медной руды. Относится к крупным компаниям с уставным капиталом более 17 миллионов рублей. Принадлежит Учалинскому ГОКу. 2017 год компания завершила с чистым убытком в размере более 0,5 миллиарда рублей.