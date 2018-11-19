Власти Башкирии обсудили тотальный гололед: «Давайте ставить республику на уши!»

На сегодняшнем традиционном понедельничном совещании в правительстве под председательством врио главы Радия Хабирова в первую очередь коснулись как всегда нежданных погодных явлений, обрушившихся на республику в минувшие выходные. Напомним, что буквально вся Башкирия в субботу и воскресенье превратилась в один сплошной каток. Произошло это из-за непогоды и из-за прошедшего ледяного дождя.
Также напомним, что в эти дни резко возросло количество ДТП, в том числе с погибшими: за одни сутки 17 ноября на дорогах Башкирии погибли 8 человек, в их числе 10-летняя девочка. Радий Хабиров спросил представителя Башгидромета: вовремя ли прошла информация о надвигающейся беде и если нет, то почему? Оказалось, что нет, не вовремя.
- Мы не «штормили», не задействовали всю схему оповещения, которая у нас есть, так как это не достигает критерия опасного явления. Явление было просто повсеместное, коснулось населенных пунктов. Если нарост больше 5 мм, то явление опасное и должны оповестить всех. На этот раз нарост был меньше. А вообще это труднопрогнозируемое явление, которое мы фиксируем по факту.
Радий Хабиров на совещании сказал, что если бы метеорологи вовремя и по всем направлениям проинформировали о погодных условиях, по его мнению, погибших могло быть гораздо меньше.
- Иногда республику лучше ставить на уши и порой лучше принять излишние меры безопасности! – сказал Радий Хабиров.