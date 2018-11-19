Власти Башкирии обсудили тотальный гололед: «Давайте ставить республику на уши!»

- Мы не «штормили», не задействовали всю схему оповещения, которая у нас есть, так как это не достигает критерия опасного явления. Явление было просто повсеместное, коснулось населенных пунктов. Если нарост больше 5 мм, то явление опасное и должны оповестить всех. На этот раз нарост был меньше. А вообще это труднопрогнозируемое явление, которое мы фиксируем по факту.