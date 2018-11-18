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В Башкирии за сутки в ДТП погибли 8 человек

18 ноября 2018, 06:21
Фото: ГИБДД по Башкирии
Всего за сутки произошло 20 ДТП, 21 человек получили повреждения.

За минувшие сутки в 20 ДТП, произошедших в Башкирии, погибли 8 человек, еще 21 получили телесные повреждения. Об этом сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на республиканскую ГИБДД.

Смертельные ДТП произошли в Туймазинском, Янаульском, Иглинском, Архангельском, Салаватском, Краснокамском районах республики. В аварии, произошедшей в Архангельском районе, где в кювет опрокинулся автомобиль Mitsubishi Pajero, погиб ребенок, 10-летняя девочка.

Также сотрудники республиканской ГИБДД за сутки зафиксировали 1800 нарушений правил дорожного движения, в том числе, поймали более 40 пьяных водителей.

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