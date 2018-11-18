В Башкирии за сутки в ДТП погибли 8 человек

За минувшие сутки в 20 ДТП, произошедших в Башкирии, погибли 8 человек, еще 21 получили телесные повреждения. Об этом сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на республиканскую ГИБДД.
Смертельные ДТП произошли в Туймазинском, Янаульском, Иглинском, Архангельском, Салаватском, Краснокамском районах республики. В аварии, произошедшей в Архангельском районе, где в кювет опрокинулся автомобиль Mitsubishi Pajero, погиб ребенок, 10-летняя девочка.
Также сотрудники республиканской ГИБДД за сутки зафиксировали 1800 нарушений правил дорожного движения, в том числе, поймали более 40 пьяных водителей.