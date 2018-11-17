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Осторожно, непогода: в Уфе ожидается ледяной дождь

17 ноября 2018, 10:57
Фото: Википедия
Автовладельцам и пешеходам следует быть внимательными на дорогах.

В ночь с 17 по 18 ноября в Уфе испортится погода: ожидается мокрый снег, а также возможен ледяной дождь. Синоптики предупреждают о том, что изменения погоды приведут к возникновению на отдельных участках дорог гололедицы.

Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3, -5 градусов, днем около 0 градусов - отмечают в Башгидромете.

МЧС республики предупреждает уфимцев и просит быть предельно осторожными: автовладельцам рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

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