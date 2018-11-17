Осторожно, непогода: в Уфе ожидается ледяной дождь

В ночь с 17 по 18 ноября в Уфе испортится погода: ожидается мокрый снег, а также возможен ледяной дождь. Синоптики предупреждают о том, что изменения погоды приведут к возникновению на отдельных участках дорог гололедицы.
Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3, -5 градусов, днем около 0 градусов - отмечают в Башгидромете.
МЧС республики предупреждает уфимцев и просит быть предельно осторожными: автовладельцам рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.