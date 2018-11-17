Радий Хабиров пообещал пересмотреть программу по благоустройству подъездов

Сегодня, 17 ноября, врио главы республики выложил в соцсети фотографии, сделанные в подъезде, и поделился мыслями по изменению программы благоустройства подъездов и дворов.
-Сейчас вся нагрузка ложится на муниципалитет – конечно, денег на все не хватает. Поэтому вот такие подъезды (и это далеко не худший) – пока остаются нашей реальностью, - признал Радий Хабиров.
- С нового года будем компенсировать часть затрат на ремонт и содержание из республиканского бюджета. Условно: на каждый рубль, который вложит город, мы добавим еще три. И постепенно приведем все в порядок. Хорошее настроение наших жителей начинается вот с таких мелочей. Которые на самом деле - никакие не мелочи.