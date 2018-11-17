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Радий Хабиров пообещал пересмотреть программу по благоустройству подъездов

17 ноября 2018, 08:51
Фото: https://vk.com/radiyhabirov
Врио главы республики поделился с подписчиками размышлениями на тему.

Сегодня, 17 ноября, врио главы республики выложил в соцсети фотографии, сделанные в подъезде, и поделился мыслями по изменению программы благоустройства подъездов и дворов.

-Сейчас вся нагрузка ложится на муниципалитет – конечно, денег на все не хватает. Поэтому вот такие подъезды (и это далеко не худший) – пока остаются нашей реальностью, - признал Радий Хабиров.

- С нового года будем компенсировать часть затрат на ремонт и содержание из республиканского бюджета. Условно: на каждый рубль, который вложит город, мы добавим еще три. И постепенно приведем все в порядок. Хорошее настроение наших жителей начинается вот с таких мелочей. Которые на самом деле - никакие не мелочи.

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#Новости#Ремонт дворов#Виктория Куприянова#Политика
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