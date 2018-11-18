Жители Башкирии пожаловались Радию Хабирову на питьевую воду с запахом нефти

Еще одна беда, с которой глава столкнулся в районе – детский садик в Туймазах. Он построен в 1991 году и в нем давно уже пора делать капитальный ремонт – утеплить стены, фундамент, заменить старые окна, отремонтировать систему отопления. Отопление в детском учреждении поддерживается с помощью тепловых пушек, что вообще ни в какие рамки, как говорится. Между тем в этот садик ходят 270 детишек. Глава поручил выделить деньги на капремонт.