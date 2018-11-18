Жители Башкирии пожаловались Радию Хабирову на питьевую воду с запахом нефти

Вчера, 17 ноября, врио главы республики Радий Хабиров посетил Туймазы и Туймазинский район. Об этом говорится на официальном сайте главы. Как и в других поездках по районам Башкирии жители рассказывали о своих проблемах, которые существуют районе на протяжении многих лет.
Например, в селах Старые Туймазы и Гафурово остро стоит вопрос питьевой водой. Очень остро: питьевая вода непригодна для питья, от нее пахнет нефтью. По словам местных жителей, экспертиза показала содержание в воде, которой даже умываться нельзя, не то что пить, превышено содержание вредных веществ. Радий Хабиров сказал, что вопрос с водой в этих селах необходимо решать в первую очередь, по этому поводу пройдет отельное совещание.
Еще одна беда, с которой глава столкнулся в районе – детский садик в Туймазах. Он построен в 1991 году и в нем давно уже пора делать капитальный ремонт – утеплить стены, фундамент, заменить старые окна, отремонтировать систему отопления. Отопление в детском учреждении поддерживается с помощью тепловых пушек, что вообще ни в какие рамки, как говорится. Между тем в этот садик ходят 270 детишек. Глава поручил выделить деньги на капремонт.
Помимо этого жители района в беседе с Хабировым жаловались и на множество других проблем. Это и строительство дорог, и уличное освещение, точнее, его отсутствие, благоустройство, транспортные проблемы, неразвитость социальной инфраструктуры.
Перед приездом Радия Хабирова в Туймазы, куда он приехал из соседнего Октябрьского, несколько местных жителей провели одиночные пикеты, в которых высказали недовольство работой местных властей.