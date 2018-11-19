В соцсети Вконтакте пользователи провели опрос о новом главе Белорецкого района

В группах Вконтакте Провинция | Белорецк | Учалы | новости и общение и Белорецк Online 16 и 17 ноября разместили опрос о том, поддержат ли пользователи соцсети народного кандидата на пост главы Белорецкого района. В качестве такого кандидата был назван общественник Ярослав Белов.
- Многие из Вас знают Ярослава Белова, который близок к людям, обладает огромным созидательным потенциалом, помогает им в решении наболевших проблем, - обратились к пользователям соцсети авторы опроса. - Его на самом деле беспокоят сложные моменты, накопившиеся в родном крае и городе, он способен успешно их преодолеть.
- Кто за то, чтобы обратиться к Хабирову с просьбой сделать главой Белорецкого района народного кандидата Ярослава Белова? – так был поставлен вопрос.
За выходные на него в обеих группах ответили более 1500 человек. При том, что Ярослава Белова знают далеко не все, «за» проголосовали 70 – 77% опрошенных.
В комментариях к опросу нашлись те, кто скептически отнесся к кандидатуре народного кандидата, например, пользователь Аетбай Аюпов:
- Как-то Муртаза Губайдуллович очень ярко выразился по поводу некоторых руководителей нового поколения: «Они и двумя курами не командовали!» Я думаю, глава района должен быть производственник. Чтобы не понаслышке знал, как живут обычные люди. Предпочтительно, нужен совершенно новый человек во власти, чтобы он никому ничем не был обязан.
А кто-то объяснил, почему недоволен нынешним главой района:
- Если бы в нашей администрации помогли людям, а то годами стоим в списках на земельные участки, лес выписать несколько кубометров - стоим годами, какие-то льготы получаем с боем, и еще много других житейских проблем, вот так и живем. Радий Фаритович, на Вас вся надежда!