В соцсети Вконтакте пользователи провели опрос о новом главе Белорецкого района

- Если бы в нашей администрации помогли людям, а то годами стоим в списках на земельные участки, лес выписать несколько кубометров - стоим годами, какие-то льготы получаем с боем, и еще много других житейских проблем, вот так и живем. Радий Фаритович, на Вас вся надежда!