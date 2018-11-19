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В школах Башкирии запретят холодные туалеты на улице

19 ноября 2018, 06:28
Фото: Кристина Дейнеко
Данный вопрос должен быть полностью решен к началу следующего учебного года.

Сегодня, 19 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров дал указание к 1 сентября 2019 года решить проблему холодных туалетов в учебных заведениях республики.

По сообщению министра образования республики Гульназ Шафиковой, оказалось, что доля холодных (говоря проще, расположенных на улице) туалетов в образовательных учреждениях Башкирии пока остается довольно высокой.

Решать данную проблему предложено силами муниципалитетов. Ряд из них уже сейчас отчитались о решении проблемы - например, Альшеевский район. А полный отчет о выполнении задачи Радий Хабиров намерен услышать перед началом следующего учебного года, то есть, перед 1 сентября 2019 года.

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