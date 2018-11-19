В школах Башкирии запретят холодные туалеты на улице

Сегодня, 19 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров дал указание к 1 сентября 2019 года решить проблему холодных туалетов в учебных заведениях республики.
По сообщению министра образования республики Гульназ Шафиковой, оказалось, что доля холодных (говоря проще, расположенных на улице) туалетов в образовательных учреждениях Башкирии пока остается довольно высокой.
Решать данную проблему предложено силами муниципалитетов. Ряд из них уже сейчас отчитались о решении проблемы - например, Альшеевский район. А полный отчет о выполнении задачи Радий Хабиров намерен услышать перед началом следующего учебного года, то есть, перед 1 сентября 2019 года.