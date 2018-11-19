В школах Башкирии запретят холодные туалеты на улице

Решать данную проблему предложено силами муниципалитетов. Ряд из них уже сейчас отчитались о решении проблемы - например, Альшеевский район. А полный отчет о выполнении задачи Радий Хабиров намерен услышать перед началом следующего учебного года, то есть, перед 1 сентября 2019 года.