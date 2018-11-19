В Одноклассниках «Черная Пятница» начнется на пять часов раньше

На сайте b-friday.com начнется распродажа в 00:00 по Москве 23 ноября. За пять часов до запуска эксклюзивный доступ по закрытой ссылке будет открыт в Одноклассниках. Уже в 19:00 по московскому времени 22 ноября в официальной группе Черной Пятницы в ОК будет размещена ссылка на сайт акции. Воспользоваться ссылкой смогут только пользователи социальной сети, при этом в ОК ей также можно будет поделиться с друзьями и близкими.