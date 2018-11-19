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В Одноклассниках «Черная Пятница» начнется на пять часов раньше

19 ноября 2018, 10:28
Фото: Одноклассники
Пользователи социальной сети Одноклассники первыми получат доступ к скидкам «Настоящей Черной Пятницы» под эгидой РАЭК, РОЦИТ и АКИТ.

Многомиллионная аудитория Одноклассников сможет присоединиться к всероссийской онлайн-распродаже «Настоящая Черная Пятница» за несколько часов до официального старта продаж.

На сайте b-friday.com начнется распродажа в 00:00 по Москве 23 ноября. За пять часов до запуска эксклюзивный доступ по закрытой ссылке будет открыт в Одноклассниках. Уже в 19:00 по московскому времени 22 ноября в официальной группе Черной Пятницы в ОК будет размещена ссылка на сайт акции. Воспользоваться ссылкой смогут только пользователи социальной сети, при этом в ОК ей также можно будет поделиться с друзьями и близкими.

Свое участие в акции «Настоящая Черная Пятница» уже подтвердили Ozon.ru, Эльдорадо, Леруа Мерлен, М.Видео, Ситилинк, Техпорт, Samsonite, Связной, Amediateka, American Tourister, Azimuth Hotels, Позитроника, О’КЕЙ, Wildberries, Chicco, ZENDEN, Modaway.ru, Erarta Shop, Бельпостель, МебельВиа, Holodilnik.ru, Redmond, сервис сравнения цен Price.ru, «Вотоня» и многие другие.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Технологии
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