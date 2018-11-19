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В Башкирии загорелось здание бывшего завода

19 ноября 2018, 11:41
Фото: пресс-служба МЧС РБ
Погибших и пострадавших при пожаре не было.

сегодня, 19 ноября, в Ишимбае возник пожар в одноэтажном здании на улице Б. Хмельницкого, 2, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Фото: пресс-служба МЧС РБ

На место незамедлительно выехали силы и средства пожарно-спасательной части №42 ФГКУ «14 ОФПС по РБ». Также на место отправилась добровольная пожарная команда, полиция, медики, работники газовой службы и электросетей.

Фото: пресс-служба МЧС РБ

Пожар произошел в помещении неэксплуатируемого кирпичного здания цеха размером 100х30 метров бывшего ОАО «Ишимбайский машиностроительный завод», площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Фото: пресс-служба МЧС РБ

Обстоятельства происшедшего выясняются.

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