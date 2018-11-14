В Уфе произошел пожар в строящемся корпусе медуниверситета

Сегодня, 14 ноября, произошло ЧП в строящемся трехэтажном здании на улице Театральной в Уфе.

Как сообщила старший инженер ГУ «22 ОФПС по РБ» Елена Артемова, на место происшествия выехало две пожарных автоцистерны. Выяснилось, что на стройке произошло возгорание утеплителя.