В Уфе произошел пожар в строящемся корпусе медуниверситета
Сегодня, 13:20ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Зухра Буракаева/ Mkset.ru
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Никто из людей не пострадал.
Сегодня, 14 ноября, произошло ЧП в строящемся трехэтажном здании на улице Театральной в Уфе.
Как сообщила старший инженер ГУ «22 ОФПС по РБ» Елена Артемова, на место происшествия выехало две пожарных автоцистерны. Выяснилось, что на стройке произошло возгорание утеплителя.
- В 12.42 было ликвидировано открытое горение, сейчас ведется проверка на месте. Пострадавших нет, - сообщила Медиакорсети Елена Артемова.
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