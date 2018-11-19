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В Башкирии торговый центр не соответствовал противопожарным требованиям

19 ноября 2018, 07:15
Фото: Mkset.ru
Виновных оштрафовали на 45 тысяч рублей.

Здание торгового центра «Крокус» в Туймазах не соответствовало противопожарным требованиям, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В помещении не было системы вытяжной противодымной вентиляции и автоматического пожаротушения, была неисправна система автоматической пожарной сигнализации и оповещения при пожаре.

Межрайонная прокуратура возбудила в отношении собственника и управляющего ТЦ «Крокус» административные дела по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Обоих оштрафовали на 45 тысяч рублей.

После прокурорского вмешательства нарушения были устранены.

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