В Башкирии торговый центр не соответствовал противопожарным требованиям

Здание торгового центра «Крокус» в Туймазах не соответствовало противопожарным требованиям, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В помещении не было системы вытяжной противодымной вентиляции и автоматического пожаротушения, была неисправна система автоматической пожарной сигнализации и оповещения при пожаре.
Межрайонная прокуратура возбудила в отношении собственника и управляющего ТЦ «Крокус» административные дела по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Обоих оштрафовали на 45 тысяч рублей.
После прокурорского вмешательства нарушения были устранены.