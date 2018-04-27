МЧС с 1 мая проведет противопожарные учения в ТЦ и кинотеатрах

МЧС России с 1 мая начнет противопожарные учения в объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в торгово-развлекательных комплексах и кинотеатрах, заявил глава ведомства Владимир Пучков. Об этом сообщает РИА Новости.

- С 1 мая мы начинаем второй этап нашей работы и проводим на всех этих объектах тактико-строевые учения, тактико-строевые занятия, проверяем подготовку персонала в этих зданиях, организуем взаимодействие, там, где нужно, проводим занятия, практические тренировки, в том числе будут проводиться внезапные учения с привлечением пожарно-спасательных подразделений МЧС России и других служб для того, чтобы каждый огнеборец знал особенности объекта, - сказал сегодня Владимир Пучков в ходе конференции "Об итогах и перспективах развития пожарной охраны в современной России"​​​.

Министр отметил, что за последние 20 лет в России было построено более 80 тысяч таких объектов.