В Башкирии ищут 18-летнюю девушку, сбежавшую из дома

Розыск объявлен отделами МВД по городу Краснокаменску и Краснокаменскому району Забайкальского края. В октябре прошлого года девушка прервала связь с родственниками и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Девушка может находиться и в Башкирии.