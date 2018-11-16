В Башкирии ищут 18-летнюю девушку, сбежавшую из дома

Сегодня, 16 ноября, МВД по РБ опубликовало ориентировку о розыске 18-летней Яны Гусевой, которая считается пропавшей без вести еще с октября текущего года.
Розыск объявлен отделами МВД по городу Краснокаменску и Краснокаменскому району Забайкальского края. В октябре прошлого года девушка прервала связь с родственниками и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Девушка может находиться и в Башкирии.
Приметы пропавшей: на вид 20 лет, рост 165 см., плотного телосложения, волосы светло - русые, возможно, крашеные в темный тон, длинные.
Особые приметы: природные мелкие кудри.
Если вы владеете какой-либо информацией о пропавшей, , просьба сообщить по телефонам: в отделы уголовного розыска Отделов МВД России по городуКраснокаменску и Краснокаменскому району по телефонам: 8(302-45)2-88-16, сот.тел.: 8-924-506-26-22, 8-914-137-60-40 либо в ближайшее отделение полиции.