mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии ищут 18-летнюю девушку, сбежавшую из дома

16 ноября 2018, 09:28
Фото: пресс-служба МВД по РБ
Яна Гусева пропала из Забакальского края еще в октябре и вполне может оказаться в Башкирии.

Сегодня, 16 ноября, МВД по РБ опубликовало ориентировку о розыске 18-летней Яны Гусевой, которая считается пропавшей без вести еще с октября текущего года.

Розыск объявлен отделами МВД по городу Краснокаменску и Краснокаменскому району Забайкальского края. В октябре прошлого года девушка прервала связь с родственниками и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Девушка может находиться и в Башкирии.

Приметы пропавшей: на вид 20 лет, рост 165 см., плотного телосложения, волосы светло - русые, возможно, крашеные в темный тон, длинные.

Особые приметы: природные мелкие кудри.

Если вы владеете какой-либо информацией о пропавшей, , просьба сообщить по телефонам: в отделы уголовного розыска Отделов МВД России по городуКраснокаменску и Краснокаменскому району по телефонам: 8(302-45)2-88-16, сот.тел.: 8-924-506-26-22, 8-914-137-60-40 либо в ближайшее отделение полиции.

Материалы по теме
В Башкирии пропала 19-летняя Эльвина ЮсуповаВ Башкирии пропала молодая мама - труп малыша обнаружен в реке
#Новости#Розыск#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48