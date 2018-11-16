Спортсмен и депутат из Красногорска Джефф Монсон приедет в Уфу

Федерация джиу-джитсу Башкирии пригласила в Уфу знаменитого спортсмена, а с недавних пор и политика Джеффа Монсона. 1 декабря в спортивном клубе «Лидо» в Уфе пройдет мастер-класс и автограф-сессия спортсмена, который известен как чемпион мира по джиу-джитсу боям без правил.
Напомним, на недавних выборах, в сентябре, Джефф Монсон стал сенсацией, поскольку был выбран депутатом Красногорского городского совета. Вопреки тем, кто скептически оценил его талант политика, Монсон заявил на днях, что намерен жить и работать в России и на благо России. Высказал он свое мнение и о врио главы Башкирии Радии Хабирове, который до 11 октября являлся мэром Красногорска.
- Я продолжу жить и работать в Красногорске, здесь живут мои жена и новорожденный ребенок. Мистер Хабиров был великим мэром. Я рад, что мы познакомились. Он помог мне открыть академию спорта, – сообщил Джефф Монсон порталу «РИАМО в Красногорске».