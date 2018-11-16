Спортсмен и депутат из Красногорска Джефф Монсон приедет в Уфу

Напомним, на недавних выборах, в сентябре, Джефф Монсон стал сенсацией, поскольку был выбран депутатом Красногорского городского совета. Вопреки тем, кто скептически оценил его талант политика, Монсон заявил на днях, что намерен жить и работать в России и на благо России. Высказал он свое мнение и о врио главы Башкирии Радии Хабирове, который до 11 октября являлся мэром Красногорска.