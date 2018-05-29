Боец смешанных единоборств из США Джефф Монсон получил гражданство России
Сегодня, 16:17Общество
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В понедельник президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому бойцу смешанных единоборств Джеффу Монсону.
Копия документа выложена на сайте правовой информации. Об этом пишет портал rns.online.
Первый раз информация о получении Монсоном Джеффри Уильямом паспорта гражданина России появилась в СМИ осенью 2015 года, когда тот победил россиянина Константина Скрели. Монсон тогда сказал, что очень хочет стать «россиянином» и мечтает выходить на бои под гимн России.
Однако через некоторое время представитель американского атлета Николай Каушанский опроверг данные о получении Монсоном гражданства РФ.
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