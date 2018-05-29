Боец смешанных единоборств из США Джефф Монсон получил гражданство России

Первый раз информация о получении Монсоном Джеффри Уильямом паспорта гражданина России появилась в СМИ осенью 2015 года, когда тот победил россиянина Константина Скрели. Монсон тогда сказал, что очень хочет стать «россиянином» и мечтает выходить на бои под гимн России.