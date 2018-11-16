На Ставрополье выявили "черную дыру" в мусорном законодательстве РФ

Издание пишет, что эта ситуация повлияла на увеличение количества желающих уменьшить кубатуру своего мусора. Однако все началось еще 9 лет назад, когда, по словам исполнительного директора ГК "ЭкоЛайф" Павла Степаняна, малый и средний бизнес перевели на декларативную форму отчетности по отходам. То есть главным документом для составления отчета оказался акт выполненных работ от мусоровывозящей компании.