На Ставрополье выявили "черную дыру" в мусорном законодательстве РФ

Издание решило разобраться в причинах, по которым клиенты хотят перезаключить договор на меньший объем.
Исполнительный директор компании Евгений Сабельников привел пример подобной ситуации. Так, в организацию приходит бизнесмен, у которого заключен контракт на 3 кубометра отходов, после чего просит уменьшить до 1,5 кубометра. Он поясняет, что мусора у него просто нет.
Контрагенты начинают ссылаться на постановление правительства страны, согласно которому, для компаний, работающих в отдельно стоящих строениях, возможен расчет платы либо по нормативу, либо по фактическому объему. Эта информация появилась в СМИ во время обсуждения новой реформы.
Издание пишет, что эта ситуация повлияла на увеличение количества желающих уменьшить кубатуру своего мусора. Однако все началось еще 9 лет назад, когда, по словам исполнительного директора ГК "ЭкоЛайф" Павла Степаняна, малый и средний бизнес перевели на декларативную форму отчетности по отходам. То есть главным документом для составления отчета оказался акт выполненных работ от мусоровывозящей компании.
Специфический рынок был сформирован с момента появления ПНООЛР (проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение). Тогда проектные компании, занимавшиеся экологическим сопровождением предприятий, делали расчеты проектов по отходам при обращении к ним организаций. Они обрабатывали все данные и передавали природоохранным органам.
По словам Степаняна, подобная ситуация существует и в текущее время, однако на рынке происходят перемены.
"Уменьшение рынка ПНООЛР мы замечаем с 2009 года. Законодательная тенденция освобождения организаций от ПНООЛР остается в силе. Однако в следующем году изменится сам механизм разделения организаций на категории для экоучета", - пояснил Степанян.
Он добавил, что компании будут делиться на категории не по форме собственности, масштабу работы, а на 4 категории по уровню негативного воздействия на природу. Планируется также освободить от необходимости готовить проектную документацию по отходам компании, которые не относятся к первым двум категориям. В этом перечне окажутся детсады, школы.
Эксперт выразил уверенность, что уже длительное время государство не контролирует реальную картину по отходам.
"Во время сдачи экологической отчетности за юрлиц мы видим несоответствие между количеством работников и отходов. Поэтому выдаются рекомендации изменить проект, однако руководители могут заявить, что мусор просто не накопился", - отметил специалист.
Он считает, что при изменении принципа учета эта область не станет более подконтрольной. По его мнению, проверенным механизмом является ПНЛООР.
По информации NewsTracker, регоператор решил на время опереться на данные об объемах образования отходов прошлых лет и запросил у Минприроды края информацию о выданных разрешительных документах. Однако министерство ответило, что не способно сделать выборку по определенным параметрам из-за несовершенства программного комплекса.
Получается, что компания не имеет точной информации о фактическом количестве отходов у юрлиц. Сабельников удивился, что любой может выдумать, какое захочет количество мусора. Однако в реальности эти показатели не становятся меньше.
По словам Сабельникова, в этой отрасли действуют так называемые мусорные пираты.
"Это растущий черный рынок демпингового вывоза. Частные перевозчики применяют серую схему, так как полиция, природоохранные структуры и прокуратура ничего не делают. Мусор вывозится, как другой категории, а заказчики получают "кривые" документы. Отходы складируются не на разрешенных полигонах, так как за них надо платить. Поэтому у "пиратов" услуги дешевле", - пояснил Сабельников.
Он уточнил, что мусором загрязняются леса, овраги, окраины населенных пунктов, а уборкой приходится заниматься регоператору, если это ТКО. Оплата ляжет на собственников участков и села. Получается, что местные жители будут платить за чужой мусор, так как некоторые захотели сэкономить.
Издание пишет, что подобная схема может распространиться и на всю Россию в 2019 году, когда будет запущена реформа. Сабельников уверен, что уже сейчас надо принять меры и усилить контроль со стороны природоохранных органов.
"Обязательно надо отразить в законе ужесточение контроля за движением отходов, штрафные санкции за занижение и сокрытие сведений, дать регоператору возможность получать данные от природоохранных структур по выдаче разрешительной документации и принимаемым отчетам", - объяснил Сабельников.
Кроме того, была выявлена нестыковка в единицах измерения отходов. Так, отчетность в госструктуры и выдаваемая ими разрешительная документация содержат массу отходов в тоннах, а правила коммерческого учета значатся в кубах. В этой ситуации необходим универсальный переводной коэффициент, тогда объемы были бы установлены объективно.
Сабельников уверен, что необходимы федеральные законы “прямого действия”и содействие правоохранительных и природоохранных органов, прокуратуры, региональных и местных властей. Только в этом случае можно устранить серые схемы.