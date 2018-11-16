Дмитрий Медведев приехал в Приморье и поддержал идею Кожемяко о ГЛОНАСС

Сегодня Дмитрий Медведев встретился с врио губернатора Приморского края Олегом Кожемяко, сообщает РИА «Восток-Медиа». В ходе встречи премьер-министр поддержал идею Олега Кожемяко и вице-премьера Юрия Трутнева об отмене системы ГЛОНАСС для праворульных автомашин.
В Приморье праворульные автомобили пользуются популярностью, при установке системы ГЛОНАСС на них возникали технические проблемы. Кроме того это приводило к удорожанию автомобилей.
Дмитрий Медведев сообщил, что правительство подготовил решение о временном порядке ввоза праворульных автомобилей без системы «ЭРА ГЛОНАСС». Причем сделано это будет в ближайшие дни.
В ходе встречи обсуждались еще две важные темы. Олег Кожемяко попросил финансовой помощи федерального правительства для восстановления разрушенных мостов в Приморье, а также обратился с предложением о включении региона в пилотный проект по бесплатному обеспечению лекарствами детей.
Премьер-министр предложил краевым властям подготовить все необходимые документы для участия в пилотном проекте.
Дмитрий Медведев на встрече сообщил также о том, что правительство приняло решение о выделении 660 млн руб, на решение первоочередных проблем региона, включая закупку медицинского оборудования для больниц и поликлиник и ремонт стадиона «Авангард» во Владивостоке. Кроме того Приморский край получит из резервного фонда 850 млн руб.
Также Дмитрий Медведев сообщил о том, что он подписал постановление, которое расширяет программу по субсидированию авиаперевозок в целом по стране и на Дальнем Востоке в частности.
- Речь идёт о том, что маршрутов там станет в два раза больше, а субсидии, которые выделяются, можно будет использовать круглый год, а не в течение определённого периода, когда такого рода полёты осуществлялись, – с марта по декабрь, - сказал он. - И плюс расширяется определённым образом круг людей, категорий, которые могут такого рода субсидиями пользоваться. Теперь такое право появится и у многодетных семей. Там целый ряд ещё новелл есть. Надеюсь, что это также будет способствовать решению задач по транспортной доступности для отдельных категорий граждан, которые проживают на Дальнем Востоке и в Приморском крае.
Таким образом Дмитрий Медведев недвусмысленно дал понять, что он поддерживает Олега Кожемяко в решении социально-экономических проблем региона.