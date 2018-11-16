Дмитрий Медведев приехал в Приморье и поддержал идею Кожемяко о ГЛОНАСС

- Речь идёт о том, что маршрутов там станет в два раза больше, а субсидии, которые выделяются, можно будет использовать круглый год, а не в течение определённого периода, когда такого рода полёты осуществлялись, – с марта по декабрь, - сказал он. - И плюс расширяется определённым образом круг людей, категорий, которые могут такого рода субсидиями пользоваться. Теперь такое право появится и у многодетных семей. Там целый ряд ещё новелл есть. Надеюсь, что это также будет способствовать решению задач по транспортной доступности для отдельных категорий граждан, которые проживают на Дальнем Востоке и в Приморском крае.