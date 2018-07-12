Медведев: проблемы с инфраструктурой нужно решать за счет частных спонсоров
Сегодня, 17:45Общество
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По словам главы правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, государственных денег на реализацию инфраструктурных проектов в стране не хватит.
Для решения проблем с благоустройством необходимо привлекать средства частных инвесторов. Об этом пишет RNS.
Инвесторы не вкладываются в инфраструктуру в Россию из-за ее плохого состояния. Нужно выстраивать высокотехнологичный каркас для инвестиций. Это поможет каждому субъекту РФ найти собственные точки роста, сказал Медведев.
Премьер-министр добавил, что одно государственное финансирование решить проблему не сможет. У правительства не хватит на это денег. Здесь необходима помощь частных спонсоров.
Для привлечения инвесторов можно и законодательство изменить. Нужно увеличить количество проектов с государственно-частным и муниципально-частным партнерством, подытожил Медведев.
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