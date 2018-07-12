Медведев: проблемы с инфраструктурой нужно решать за счет частных спонсоров

Для решения проблем с благоустройством необходимо привлекать средства частных инвесторов. Об этом пишет RNS.

Инвесторы не вкладываются в инфраструктуру в Россию из-за ее плохого состояния. Нужно выстраивать высокотехнологичный каркас для инвестиций. Это поможет каждому субъекту РФ найти собственные точки роста, сказал Медведев.

Премьер-министр добавил, что одно государственное финансирование решить проблему не сможет. У правительства не хватит на это денег. Здесь необходима помощь частных спонсоров.