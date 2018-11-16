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БМК получил награду главной металлургической выставки страны «Металл-Экспо 2018»

16 ноября 2018, 07:20
Фото: БМК
Звуковая микропроволока Белорецкого металлургического комбината (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») завоевала золотую медаль на 24-ой Международной выставке «Металл-Экспо’2018», которая проходит с 13 по 16 ноября в Москве.

Золотые и серебряные медали присуждаются за наиболее значимые разработки и внедрение современного оборудования и технологий, новых видов высококачественной металлопродукции.

Новая звуковая микропроволока БМК изготовлена в кооперации с другими предприятиями Группы «Мечел» – «Уральской кузницей» и «Ижсталью». Она предназначена для записи и воспроизведения сигналов и применяется в бортовых речевых самописцах военной и гражданской авиации. Опытная партия проволоки поставлена на завод им. Г.И. Петровского – одному из основных российских изготовителей бортовых и наземных регистраторов речевой информации («черных ящиков»).

Помимо этой новинки, на едином выставочном стенде Группы «Мечел» БМК представил ключевые виды метизов: проволоку углеродистую и легированную, микропроволоку, холоднодеформированную арматуру, ленту, пряди, канаты, в том числе и с полимерным покрытием. Украшением стенда стала скульптура собаки Стальки – символа уходящего года, изготовленная белорецкими умельцами из стальной проволоки.

Международная промышленная выставка «Металл-Экспо» – площадка для проведения деловых встреч, переговоров, заключения соглашений о сотрудничестве. В этом году на ней было представлено порядка 560 компаний из 32 стран ближнего и дальнего зарубежья. Выставку посетили более 30 тыс. российских и иностранных специалистов металлургического комплекса, машиностроения, стройиндустрии и других отраслей экономики.

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#Новости#Надежда Валитова#Технологии
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