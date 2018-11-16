БМК получил награду главной металлургической выставки страны «Металл-Экспо 2018»

Международная промышленная выставка «Металл-Экспо» – площадка для проведения деловых встреч, переговоров, заключения соглашений о сотрудничестве. В этом году на ней было представлено порядка 560 компаний из 32 стран ближнего и дальнего зарубежья. Выставку посетили более 30 тыс. российских и иностранных специалистов металлургического комплекса, машиностроения, стройиндустрии и других отраслей экономики.