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Завод супруги дальневосточного губернатора стал единственным скупщиком лома

15 ноября 2018, 19:36
Фото: Pixabay.com
Завод «Амурсталь» на Дальнем Востоке за счет ограничения экспорта лома черного металла стал региональным монополистом по закупкам этого сырья. Предприятие принадлежит супруге губернатора Хабаровского края и успешно налаживает торговлю за пределами РФ, что дает огромные привилегии в ущерб другим организациям.

Судебные споры вокруг запрета экспорта лома длятся почти 4 месяца. Из-за этого 15 тысяч человек рискуют лишиться рабочих мест. Мера ограничения была разработана правительством под эгидой спасения завода «Амурсталь» от разорения. Об этом пишут «Известия» 15 ноября.

Запрет вывоза лома будет действовать до конца текущего года. Он касается вывоза этого сырья в азиатские страны через порты Дальнего Востока. Продавцы лома теперь должны продавать его на завод «Амурсталь».

Год назад владельцами завода стали Лариса Стародубова, супруга губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и его коллега по бизнесу и партии ЛДПР Николай Мистрюков. Стало известно, что и сам губернатор продолжает заниматься коммерческой деятельностью, но многие сведения о нем во время избирательной кампании были скрыты. В телефонном разговоре с корреспондентом издания этот факт он отрицал.

При этом владельцы предприятий, занимающиеся заготовкой лома, уверены, что именно Сергеем Фургалом лоббировалась идея существующего запрета на экспорт. Известно, что ФАС выступала против введения ограничений. Однако в данной ситуации Фургал на основании писем от руководства завода о сложившейся критической ситуации из-за сбыта лома на экспорт в обход градообразующего завода добился положительного решения вопроса. Причем оно было принято без общественных слушаний, которые обязательны в подобных делах.

Эксперты говорят и об угрозе экологической катастрофы в регионе из-за того, что заводом «Амурсталь» не сможет перерабатываться весь объем поставляемого сырья и его часть пойдет на свалку. При этом в почву попадут многие опасные химические элементы.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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