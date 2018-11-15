Завод супруги дальневосточного губернатора стал единственным скупщиком лома

Год назад владельцами завода стали Лариса Стародубова, супруга губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и его коллега по бизнесу и партии ЛДПР Николай Мистрюков. Стало известно, что и сам губернатор продолжает заниматься коммерческой деятельностью, но многие сведения о нем во время избирательной кампании были скрыты. В телефонном разговоре с корреспондентом издания этот факт он отрицал.