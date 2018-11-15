Счетная палата: в России нужно усилить контроль за учреждениями культуры

Представитель Счетной палаты добавил, что сейчас в России действует 285 федеральных учреждений культуры. Из них 121 заведение курируется Минкультом, а оставшиеся 164 — прочими федеральными органами исполнительной власти. Одновременно с этим статистический контроль за работой учреждений культуры не ведется. Проверка показала, что 42% подобных организаций не предоставило вышестоящей инстанции свою отчетность.