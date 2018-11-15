Москвичи против "ПИКовского засилья"

Большой резонанс вызвало и строительство ПИК в районе Саларьево – дома построили на месте крупнейшего в Европе полигона ТБПО. В компании заявили, что рекультивация свалки давно закончена, однако на деле оказалось, что в этой местности было зафиксировано превышение по марганцу в 20 раз, содержание аммония более чем в 170 раз, а хлоридов — в восемь раз.