Страны ОПЕК+ решают сокращать или нет добычу нефти в декабре

Новак добавил, что на сегодняшний день рынок черного золота очень волатильный. Совсем недавно стоимость нефти, то резко поднималась, то резко опускалась. Игрокам необходимо смотреть в перспективу и следить за стабилизацией цен. Резко реагировать на перепады стоимости нефти участникам рынка не нужно.