В Уфе ведутся поиски пропавшего без вести полковника полиции в отставке

По словам близких пропавшего, мужчина не так давно перенес инсульт, после которого у него остались проблемы с речью, а также слабость. Родственники предполагают, что мужчине стало плохо на улице и он мог попасть в больницу и из-за проблем с речью не в состоянии сообщить о себе. Раньше Михаил Скоблик преподавал в Уфимском юридическом институте, является полковником полиции в отставке.