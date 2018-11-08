Вне зоны доступности: 5300 жителей Башкирии живут вдали от медпомощи

- Молодые врачи не хотят ехать работать в сельскую местность из-за низкой зарплаты и отсутствия жилья. Та же заработная плата фельдшера на селе составляет всего 15 тысяч рублей, тогда как медсестры получают в районных больницах до 30 тысяч рублей. С 2012 года в республике участниками программы «Земский доктор» стали 1321 врачей, но из них лишь 200 смогли улучшить свои жилищные условия при содействии администраций муниципальных образований, - рассказал глава Минздрава Башкирии.