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Posted 6 ноября 2018, 09:18

Published 6 ноября 2018, 09:18

Modified 25 декабря, 05:40

Updated 25 декабря, 05:40

В Башкирии глава сельсовета приказал отключить тепло в квартирах семей с детьми

6 ноября 2018, 09:18
Остановить самоуправство смогла прокуратура.

В Кушнаренковском районе Башкирии по требованию прокуратуры было восстановлено теплоснабжение аварийного дома, в котором жили две семьи с тремя детьми. Самому младшему ребенку исполнилось полтора года.

Здание было признано аварийным и подлежащим сносы в этом году. Однако жильцы из него до сих пор не выселились.

И тогда глава сельсовета приказал отключить подачу тепла в их квартиры, чтобы заставить их покинуть жилье.

Вмешательство прокуратуры спасло ситуацию.

- Проживание граждан в неотапливаемых квартирах нарушало их жилищные права и угрожало здоровью, - к такому выводу пришли в надзорном ведомстве.

В итоге теплоснабжение было восстановлено на следующие сутки после прокурорского вмешательства.

В отношении и.о. главы сельского поселения, принявшего незаконное решение, прокурор района возбудил административное дело за самоуправство и направил его на рассмотрение мировому судье.

#Татьяна Майорова,#Общество#Новости#Теплоснабжение
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