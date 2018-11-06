Зима близко: В Башкирии за месяц было восемь аварийных отключений коммунальных услуг

Сегодня, 6 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии исполняющий обязанности министра ЖКХ РБ Михаил Киреев доложил об итогах первого испытания холодом в республике.

По его словам, за период с 1 по 31 октября в Башкирии произошло восемь аварийных отключений коммунальных услуг. В данном случае речь идет о ситуациях, когда услуги отключались более чем на восемь часов. Об отключениях на меньший срок, которые также имели место, руководитель ведомства не сообщал.

Наиболее серьезное отключение тепла, затронувшее 22 дома, произошло в селе Илтина поляна Благовещенского района. В Уфе без тепла два раза оставались многоквартирные дома, в первом случае это был один дом, во втором случае – шесть домов. Причиной явилось техническое повреждение трубопровода. По каждому случаю были проведены ремонтные работы без серьезных последствий для населения, - сообщил Михаил Киреев.

Довольно уверенно чиновник представил и результаты первого испытания снегопадом. По его словам и техника, и люди справились с ненастьем.