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В Китае хотят построить туристический этнокомплекс «Башкирский аул»

1 ноября 2018, 05:50
Фото: Минэкономразвития РБ.
Накануне прошла встреча с делегацией провинции Хайнань Китайской Народной Республики с представителями минэкономразвития республики.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, стороны презентовали экономический и инвестиционный потенциал регионов. Делегация поднебесной заинтересовалась в строительстве туристическо-оздоровительного этнокомплекса «Башкирский аул» в центральной части острова Хайнань.

- Мы знаем вашу республику, знаем ваш потенциал. У нас хорошо развита свободная торговля между регионами, наработаны крепкие связи с министерством сельского хозяйства. Нам хотелось бы продолжить сотрудничество и в туристической сфере. Только в 2017 году в нашей провинции побывало 67 млн туристов, в том числе российских. Для них мы планируем открыть уникальный этнический центр, где были бы представлены искусство, культура, медицина вашей республики и страны в целом, – отметил президент компании «Hainan Zhongminjian Jiachai Properties Co., LTD» Лю Чжэн.

Провинция Хайнань готова на безвозмездной основе предоставить земельный участок для строительства этнокомплекса площадью в 60 га.

Напомним, что из Уфы в Хайнань уже летают чартерные рейсы.

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