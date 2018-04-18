Китай вводит безвизовый режим на острове Хайнань

Подобная политика распространяется как на организованные туристические группы, так и на отдельных путешественников, которые взаимодействуют с турагентством, сообщает rns.online. Помимо России, безвизовым режимом также могут воспользоваться Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Германия и другие государства.