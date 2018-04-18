Китай вводит безвизовый режим на острове Хайнань
Сегодня, 15:48Общество
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Правительство КНР с 1 мая решило ввести безвизовый режим на острове Хайнань для туристов из 59 стран, куда входит и Россия.
Подобная политика распространяется как на организованные туристические группы, так и на отдельных путешественников, которые взаимодействуют с турагентством, сообщает rns.online. Помимо России, безвизовым режимом также могут воспользоваться Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Германия и другие государства.
Все это делается в качестве мер по поддержке реформ.
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