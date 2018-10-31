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В Уфе во второй раз пройдет конкурс красоты «Башкортостан гузэле»

31 октября 2018, 06:50
Фото: Айгуль Утяганова. / Пресс-служба конкурса.
Его главная особенность в том, что в нем могут участвовать как замужние, так и незамужние женщины.

6 ноября в ГКЗ Башкортостан состоится финал ежегодного республиканского конкурса красоты «Башкортостан гузэле-2018».

В новом шоу 18 красавиц из разных уголков республики вновь выйдут на сцену в сопровождении отцов или мужчин из близкого круга. Например, уфимская красавица, известная блогерша, автор первого башкирского ютуб-канала Альбина Зиамбетова выйдет на сцену в сопровождении своего 7-летнего сына. Также, в шоу-программе ожидаются этюды, посвященные юбилею башкирской автономии.

Девушки будут танцевать, петь, показывать акробатические трюки и отвечать на вопросы зрителей. В числе подарков на призовые места – дорогое колье, путёвка в пятизвездочный отель Турции, айфон, этнические украшения из серебра, поездки в этнотур, и т.д.

Состав жюри держится под строжайшим секретом, но уже стало известно, что одним из членов судейской коллегии стал известный уфимский художник – Камиль Бузыкаев, чью выставку недавно посетил врио главы республики Радий Хабиров.

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