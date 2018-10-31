В Уфе во второй раз пройдет конкурс красоты «Башкортостан гузэле»

В новом шоу 18 красавиц из разных уголков республики вновь выйдут на сцену в сопровождении отцов или мужчин из близкого круга. Например, уфимская красавица, известная блогерша, автор первого башкирского ютуб-канала Альбина Зиамбетова выйдет на сцену в сопровождении своего 7-летнего сына. Также, в шоу-программе ожидаются этюды, посвященные юбилею башкирской автономии.