Карикатурист Камиль Бузыкаев подарил главе Башкирии свои работы

Сегодня врио главы Башкирии Радий Хабиров посетил персональную выставку уфимского карикатуриста Камиля Бузыкаева в ТРЦ «Галерея ART» в Уфе.

Художник предоставил для экспозиции около 50 карикатур, созданных за последние 2,5 года. Несколько рисунков в том числе посвящены и новому главе Башкирии Радию Хабирову.

Осмотрев выставку, Радий Хабиров положительно оценил сам жанр политической сатиры.

– Если говорить о России и Башкортостане, политическая сатира как некий инструмент была утеряна. В республике она возрождается через творчество Камиля, – сказал он.

По словам главы региона, рисунки на злободневную тему позволяют чиновникам увидеть, что они делают неправильно.

– Сказать, что я со всем согласен, не могу. Но очевидно, что это творчество свободного человека, который живет интересами республики, – поделился своими впечатлениями Радий Хабиров.