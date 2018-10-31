В Международном аэропорту «Уфа» подъемный кран поднял самолет

Сегодня, 31 октября, в Международной аэропорту «Уфа» прошли аварийно-спасательные учения, в рамках которых была проведена эвакуация самолета с не выпущенным переднем шасси. Подробности рассказали в пресс-службе аэропорта.
В учениях принимали участие персонал служб спецтранспорта и перронного обслуживания. Им необходимо было провести эвакуацию с аэродрома самолета, потерявшего способность самостоятельно двигаться из-за неисправного переднего шасси. Пассажиров при этом на борту не было.
Воздушное судно было поднято с использованием строп и подъемного оборудования и отбуксировано на место стоянки.
- Для подъема самолета в распоряжении аэропорта «Уфа» имеются аварийные пневмотканевые подъемники. Однако на данных учениях специалисты решили применить подъемный кран, - пояснили представители аэропорта.