В Международном аэропорту «Уфа» подъемный кран поднял самолет

В учениях принимали участие персонал служб спецтранспорта и перронного обслуживания. Им необходимо было провести эвакуацию с аэродрома самолета, потерявшего способность самостоятельно двигаться из-за неисправного переднего шасси. Пассажиров при этом на борту не было.