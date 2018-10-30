Международный аэропорт «Уфа» сообщил о переходе на зимний режим
В зимнем сезоне запланированы 38 внутренних и международных маршрутов от 28 авиакомпаний.
С этой недели аэропорт «Уфа» работает в зимнем режиме. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В этот период будут осуществляться регулярные перелеты в Стамбул, Ташкент, в Прагу и Баку. По словам генерального директора аэропорта Александра Андреева, в приоритете компании – качество обслуживания пассажиров.
Перелеты по маршрутам Душанбе и Худжанд будут осуществлять «Уральские авиалинии». «ИрАэро» предлагает маршрут в китайский город Хайкоу на самолете Boeing 777. В четыре раза выросло количество чартеров в Анталью. Авиакомпании Royal Flight и AZUR air раз в пять дней перевозят пассажиров в Индию на Гоа, а Nordwind каждые 12 дней - в Бангкок.
В Москву самолеты будут летать 17 раз в день. Четыре раза в неделю самолеты авиакомпании «Азимут» будут направляться в Краснодар и в Ростов-на-Дону. Также будут действовать новые рейсы «Ямала» в Салехард и Надым.