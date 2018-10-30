Международный аэропорт «Уфа» сообщил о переходе на зимний режим

С этой недели аэропорт «Уфа» работает в зимнем режиме. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В этот период будут осуществляться регулярные перелеты в Стамбул, Ташкент, в Прагу и Баку. По словам генерального директора аэропорта Александра Андреева, в приоритете компании – качество обслуживания пассажиров.

Перелеты по маршрутам Душанбе и Худжанд будут осуществлять «Уральские авиалинии». «ИрАэро» предлагает маршрут в китайский город Хайкоу на самолете Boeing 777. В четыре раза выросло количество чартеров в Анталью. Авиакомпании Royal Flight и AZUR air раз в пять дней перевозят пассажиров в Индию на Гоа, а Nordwind каждые 12 дней - в Бангкок.