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Международный аэропорт «Уфа» сообщил о переходе на зимний режим
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Ufa airport 3

Международный аэропорт «Уфа» сообщил о переходе на зимний режим

Сегодня, 11:56ОбществоЗиля АскероваФото: AVIADO.RU
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