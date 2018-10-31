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Россиян освободят от выплаты долгов нелегальным МФО

31 октября 2018, 11:01
Фото: pxhere.com
К началу 2019 года депутаты Государственной думы Российской Федерации планируют принять закон, освобождающий граждан от выплаты задолженностей микрофинансовым организациям (МФО).

«Черным кредиторам» на законодательном уровне запретят требовать с россиян возвращения долгов по займам. Об этом пишет RNS.

По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ограничения будут наложены на МФО, не занесенные в реестр Банка России. Сейчас в законодательстве страны наблюдается правовая коллизия. Нелегальным МФО уже запретили выдавать займы, но не запретили требовать их возвращения.

Проблема в том, что «черные кредиторы» дают деньги в долг под очень высокие проценты. Подобные фирмы не гнушаются обращаться за услугами к нелегальным коллекторам. Кроме этого данные организации нарушают и другие положения российских законов.

Банк России со своей стороны намерен бороться с незаконными МФО путем повышения административных штрафов за нелегальное кредитование населения. Действующие размеры штрафов «черных кредиторов» не останавливают. Не исключено, что в будущем за организацию работы нелегальных МФО введут и уголовную ответственность.

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