СМИ: Нефтяники хотят увеличить стоимость литра бензина на 4-5 рублей

Руководители нефтяных компаний предложили повысить стоимость литра бензина на 4-5 рублей с начала 2019 года. Вопрос о повышении был поднят 24 октября на совещании у вице-премьера России Дмитрия Козака.