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СМИ: Нефтяники хотят увеличить стоимость литра бензина на 4-5 рублей

30 октября 2018, 19:56
Руководители нефтяных компаний предложили повысить стоимость литра бензина на 4-5 рублей с начала 2019 года. Вопрос о повышении был поднят 24 октября на совещании у вице-премьера России Дмитрия Козака.

По информации газеты «Известия», именно в эту разницу стоимости нефтянники оценили убытки при реализации литра топлива.

29 октября глава Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Дмитрию Козаку и Министерству энергетики подготовить план по недопущению роста внутрирыночных цен на бензин. Медведев не исключил в связи с этим и запрет экспорта нефтепродуктов.

25 октября появилась информация о проекте закона, который обязывал бы нефтяные компании получать необходимую лицензию на экспорт продукции с определенным объемом поставок на российский рынок.

Весной 2018 года произошел значительный скачок роста цен на топливо. Благодаря своевременно принятым мерам увеличение стоимости нефтепродуктов замедлилось в 12 раз.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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