Минфин не хочет вводить в России прогрессивную шкалу налогообложения

Силуанов признал существенную разницу в уровне доходов между различными социальными классами. Он не отрицает и напряжение, которое уже давно появилось в обществе. Однако повышать налоги для «богатых» глава Минфина РФ не хочет. По его мнению, размеры уже существующих налогов вполне достаточны.