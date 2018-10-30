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Мэрия Уфы решением суда заплатит 6,7 млн рублей за прошлогодний новогодний городок

30 октября 2018, 11:33
За новогоднее оформление площадки рядом с Конгресс-холлом администрация города задолжала крупную сумму.

В прошлом году Компания «Уралрегионпродукт» выиграла конкурс мэрии на новогоднее оформление, став единственным претендентом. Город с ним заключил контракт на 6,7 млн рублей.

За эти средства компания установила на площади Конгресс-холла ель, скульптуры новогодних персонажей из льда, ледовый лабиринт и поставила основание под фейерверк, залила горки. Согласно материалам суда, работа не была оплачена, сообщает rbtoday.ru.

Напомним, ООО «Уралрегионпроект» занимался обустройством уфимских улиц и скверов к саммитам 2015 года.

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