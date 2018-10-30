Фонд кино частично приостановил финансовую деятельность

Источники издания утверждают, что на сегодняшний день в Фонде кино сложилась «патовая ситуация». Для проведения любой финансовой операции требуется две подписи — главного бухгалтера и исполнительного директора. Последний до сих пор не назначен, поэтому сотрудники организации не смогут получить даже зарплату, которая должна быть через несколько дней. То же самое касается уплаты налогов и прочих операций связанных с деньгами.