Дядя Витя уходит с ТНТ4 на пике популярности

Гавриил Гордеев, директор ТНТ4: «Мне очень нравится Дядя Витя. Но совершенно не нравится актёр, который его играет. У нас с ним были проблемы в первом сезоне, но тогда уважаемые люди вмешались в конфликт, и мы разрулили ситуацию. Честно говоря, 2 и 3 сезон мы еле пережили. Мне очень хотелось раскрыть того, кто скрывается под псевдонимом «Дядя Витя», и испортить ему жизнь и карьеру, но по юридическим причинам не мог этого сделать. Теперь контракт с ним заканчивается, поэтому, как бы он не сопротивлялся, мы раскроем эту личность в конце последнего сезона»