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Жителей Уфы приглашают на первую городскую «Рыбную ярмарку»

29 октября 2018, 11:39
Все желающие здесь смогут купить рыбу и морепродукты на любой вкус.

Рыбная ярмарка состоится 10 ноября напротив ТГК «Меркурий» на аллее по ул.Кольцевая, ограниченной улицей Рыбакова и Шкаловским переулком (бывший «Колхозный рынок»). Об этом сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

На прилавках предприятий общественного питания уфимцы найдут готовую продукцию, приготовленную из рыбы и морепродуктов. Республиканские производители предложат свежую рыбную продукцию.

Организаторы так же обещают угостить гостей ярмарки ухой и научить правильно разделывать рыбу. Время проведения ярмарки – с 10.00 часов до 16.00 часов.

Управление по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму Уфы на электронный адрес: [email protected] принимает заявки на участие в ярмарке производителей и продавцов свежей пресноводной и морской рыбы.

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