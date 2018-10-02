В Уфе рыбак зацепился крючком за высоковольтные провода и погиб

Трагический инцидент произошел сегодня, 2 октября, в Демском районе Уфы. Желая порыбачить на пруду на улице Генерала Кусимова, местный житель закинул леску и зацепился за высоковольтные провода. Электротравма привела к смерти рыбака. Приехавшим на место происшествия врачам “Скорой помощи” не удалось его спасти.