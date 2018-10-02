В Уфе рыбак зацепился крючком за высоковольтные провода и погиб

В Уфе рыбак зацепился крючком за высоковольтные провода и погибВидео
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Приехавшая на место трагедии “Скорая” не успела спасти неудачливого рыбака.
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Трагический инцидент произошел сегодня, 2 октября, в Демском районе Уфы. Желая порыбачить на пруду на улице Генерала Кусимова, местный житель закинул леску и зацепился за высоковольтные провода. Электротравма привела к смерти рыбака. Приехавшим на место происшествия врачам “Скорой помощи” не удалось его спасти.
По словам местных жителей, на этом пруду часто рыбачат, несмотря на то, что электрические столбы находятся посреди водоема.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют настоящие причины случившегося.
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