В России из-за налогового маневра подорожает битум

По словам Костюченко, из-за налогового маневра может резко подорожать битум, что может создать риск для реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Чтобы сократить риски, нужно заняться долгосрочным планированием и добиться гарантий закупок сырья у компаний на несколько лет вперед. Об этом пишет газета «Известия».
Отмена таможенной пошлины на нефть к 2024 году может привести к росту стоимости битума. Глава департамента Минтранса отметил, что это приведет к дополнительным затратам на дорожно-строительные работы – до 2024 году потребуется 250-300 миллиардов рублей с учетом того, что нефть будет стоить 73 доллара за баррель.
Это ситуация может повлиять на детали нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Протяженность строительства и ремонта автомобильных дорог может уменьшиться на 10%. Костюченко отметил, что Минтранс с другими ведомствами собирается проработать меры, стимулирующие НПЗ к производству битума.
В соответствии с налоговым маневром предполагается обнулить экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты до 2024 года. Вместе с этим будет увеличиваться ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Реформа также направлена на модернизацию нефтеперерабатывающих предприятий. Например, заводы получат налоговый вычет за нефть, используемую для производства светлых качественных нефтепродуктов, например, бензина класса «Евро-5».