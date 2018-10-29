В Италии открыли памятник Максиму Горькому

- Нас переполняет чувство благодарности к нашим соррентийским друзьям за тёплое и внимательное отношение к нашей культуре и литературе, - сказал в ходе церемонии открытия памятника председатель Попечительского совета фонда «Дом национальных литератур» Тимербулат Каримов. - В наше бурное время, когда низвергаются - зачастую незаслуженно - идеалы прошлого, рушатся памятники, Сорренто снова смотрит в вечность. Возвращение Максима Горького в Сорренто - это не только дань уважения величайшему русскому писателю. Горький оживал в Италии, она продлевала его жизнь, заряжая творческой энергией, солнечным светом и мощным оптимизмом. Вот и сегодня появление этого выдающегося памятника продлевает многовековую взаимную любовь России и Италии, укрепляет мост между нашими народами.