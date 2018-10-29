Пользователи Вконтакте оказались недовольны работой главы Белорецкого района

1 ноября в Башкирии состоится встреча врио главы региона Радия Хабирова с главами администраций городов и районов, на которой они должны будут сказать, насколько они готовы работать в команде нового руководителя региона. Оживление в соцсетях в попытках выяснить общественное мнение связано с этой датой.