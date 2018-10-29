«Лента» произведет обратный выкуп ценных бумаг на сумму 11,6 млрд рублей

Полученные путем обратного выкупа ценных бумаг деньги поделят между хозяевами глобальных депозитарных расписок (ГДР). Потраченная на эти цели сумма в 11,6 миллиарда рублей соразмерна 10% всех ГДР «Ленты» исходя из их рыночной цены на 26 октября 2018 года. Программа по обратному выкупу акций запущена в понедельник. Она будет действовать год (до 29 октября следующего года). Первые сделки по программе стартуют не позднее следующего понедельника.