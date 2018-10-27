Жители Демского района Уфы попросили запустить новый автобусный маршрут

В деревне Романовка проживает около 1,5 тыс. человек. Все они вынуждены платить таксистам, чтобы доехать в другие части Уфы – через их населенный пункт не проходить ни один маршрут общественного транспорта. Единственная возможность доехать на общественном транспорте – дойти до «Миловского парка». Здесь в Уфу ходит автобус, но с большой периодичностью.