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Жители Демского района Уфы попросили запустить новый автобусный маршрут

27 октября 2018, 11:37
В деревню Романовка микрорайона Дема на сегодняшний день не заезжает ни один общественный транспорт. Местные жители вынуждены передвигаться на такси.

В деревне Романовка проживает около 1,5 тыс. человек. Все они вынуждены платить таксистам, чтобы доехать в другие части Уфы – через их населенный пункт не проходить ни один маршрут общественного транспорта. Единственная возможность доехать на общественном транспорте – дойти до «Миловского парка». Здесь в Уфу ходит автобус, но с большой периодичностью.

Инициативная группа из деревни попросила решить их проблему депутата Горсовета, руководителя регионального исполкома «Единой России» Руслана Гизатуллина.

- У нас много детей и пенсионеров, идти вдоль трассы до «Миловского парка» и далеко, и опасно. Школьный автобус возит учеников не старше пятого класса, а в кружки и секции вообще нет возможности выбираться. Все только на такси, - говорит активистка Миляуша Галимзянова.

Инициативная группа также попросила запустить маршрут, соединяющий Дему и Затон без заезда в город.

Руслан Гизатуллин пообещал заняться решением их проблемы. По обращению жителей будут направлены депутатские запросы в соответствующие ведомства.

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